Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/sudoremont-2004367106.html
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта - РИА Новости, 11.03.2025
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта
Современные условия для судоремонта создаются в Архангельской области благодаря вкладываемым в эту сферу инвестициям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:48:00+03:00
2025-03-11T16:48:00+03:00
экономика
архангельская область
россия
александр цыбульский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_293290d52cde196d19d9df6093d6d691.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современные условия для судоремонта создаются в Архангельской области благодаря вкладываемым в эту сферу инвестициям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во вторник глава государства принял в Кремле губернатор Архангельской области. Во время встречи Путин указал Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. "Мы сейчас здесь развиваемся, условия появляются. Самое главное, что инвестиции сегодня, которые в эту сферу приходят, уже создают совершенно современные условия для судоремонта", - сказал Цыбульский. По его словам, сегодня судоремонт – очень активно развивающееся направление экономики региона, что связано с тем, что до санкций, которые были введены против России, большинство кораблей российского флота обслуживались и ремонтировались в европейских портах. "На сегодняшний день, когда им туда вход закрыли, они все вернулись обратно в родную гавань. Если посмотреть, в 2020 году мы ремонтировали 180 судов, в 2024 году – уже 350 в год, то есть почти в два раза рост. Все возвращаются, от этого начинают развиваться производственные мощности, от этого бизнес начинает инвестировать", - уточнил губернатор.
https://realty.ria.ru/20250311/zhile-2004335274.html
https://ria.ru/20250311/perevozki-2004348374.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_40cc3ce84048caa9a12c591afffcf147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта

Цыбульский заверил в создании условий для судоремонта в Архангельской области

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современные условия для судоремонта создаются в Архангельской области благодаря вкладываемым в эту сферу инвестициям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Во вторник глава государства принял в Кремле губернатор Архангельской области. Во время встречи Путин указал Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе.
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Путин: Архангельской области нужна поддержка для расселения ветхого жилья
Вчера, 15:10
"Мы сейчас здесь развиваемся, условия появляются. Самое главное, что инвестиции сегодня, которые в эту сферу приходят, уже создают совершенно современные условия для судоремонта", - сказал Цыбульский.
По его словам, сегодня судоремонт – очень активно развивающееся направление экономики региона, что связано с тем, что до санкций, которые были введены против России, большинство кораблей российского флота обслуживались и ремонтировались в европейских портах.
"На сегодняшний день, когда им туда вход закрыли, они все вернулись обратно в родную гавань. Если посмотреть, в 2020 году мы ремонтировали 180 судов, в 2024 году – уже 350 в год, то есть почти в два раза рост. Все возвращаются, от этого начинают развиваться производственные мощности, от этого бизнес начинает инвестировать", - уточнил губернатор.
Президент Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Цыбульский рассказал Путину о росте перевозок по Северному морскому пути
Вчера, 15:41
 
ЭкономикаАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала