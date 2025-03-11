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В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта - РИА Новости, 11.03.2025
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта
Современные условия для судоремонта создаются в Архангельской области благодаря вкладываемым в эту сферу инвестициям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:48:00+03:00
2025-03-11T16:48:00+03:00
2025-03-11T16:48:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современные условия для судоремонта создаются в Архангельской области благодаря вкладываемым в эту сферу инвестициям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во вторник глава государства принял в Кремле губернатор Архангельской области. Во время встречи Путин указал Цыбульскому на необходимость создания условий для судоремонта в регионе. "Мы сейчас здесь развиваемся, условия появляются. Самое главное, что инвестиции сегодня, которые в эту сферу приходят, уже создают совершенно современные условия для судоремонта", - сказал Цыбульский. По его словам, сегодня судоремонт – очень активно развивающееся направление экономики региона, что связано с тем, что до санкций, которые были введены против России, большинство кораблей российского флота обслуживались и ремонтировались в европейских портах. "На сегодняшний день, когда им туда вход закрыли, они все вернулись обратно в родную гавань. Если посмотреть, в 2020 году мы ремонтировали 180 судов, в 2024 году – уже 350 в год, то есть почти в два раза рост. Все возвращаются, от этого начинают развиваться производственные мощности, от этого бизнес начинает инвестировать", - уточнил губернатор.
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экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин
В Архангельской области создадут современные условия для судоремонта
Цыбульский заверил в создании условий для судоремонта в Архангельской области