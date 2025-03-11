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США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT

США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT - РИА Новости, 11.03.2025

США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT

США обяжут жителей Канады проходить регистрацию при нахождении в Соединенных Штатах в течение 30 и более дней, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США обяжут жителей Канады проходить регистрацию при нахождении в Соединенных Штатах в течение 30 и более дней, сообщает газета New York Times со ссылкой на канадских официальных лиц. "США начнут вводить закон, который обяжет канадцев, посещающих страну на 30 дней и более, регистрироваться у (местных - ред.) властей", - пишет издание со ссылкой на двух канадских чиновников. По словам собеседников газеты, канадские власти уже уведомлены об этом. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004398478.html

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в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп