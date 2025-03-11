Рейтинг@Mail.ru
США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004421639.html
США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT
США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT - РИА Новости, 11.03.2025
США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT
США обяжут жителей Канады проходить регистрацию при нахождении в Соединенных Штатах в течение 30 и более дней, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:25:00+03:00
2025-03-11T22:25:00+03:00
в мире
сша
канада
оттава
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США обяжут жителей Канады проходить регистрацию при нахождении в Соединенных Штатах в течение 30 и более дней, сообщает газета New York Times со ссылкой на канадских официальных лиц. "США начнут вводить закон, который обяжет канадцев, посещающих страну на 30 дней и более, регистрироваться у (местных - ред.) властей", - пишет издание со ссылкой на двух канадских чиновников. По словам собеседников газеты, канадские власти уже уведомлены об этом. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004398478.html
сша
канада
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп
В мире, США, Канада, Оттава, Дональд Трамп
США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT

NYT: канадцев обяжут регистрироваться при нахождении в США 30 и более дней

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США обяжут жителей Канады проходить регистрацию при нахождении в Соединенных Штатах в течение 30 и более дней, сообщает газета New York Times со ссылкой на канадских официальных лиц.
"США начнут вводить закон, который обяжет канадцев, посещающих страну на 30 дней и более, регистрироваться у (местных - ред.) властей", - пишет издание со ссылкой на двух канадских чиновников.
По словам собеседников газеты, канадские власти уже уведомлены об этом.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В США заявили о решимости Трампа сделать Канаду 51-м штатом
Вчера, 19:20
 
В миреСШАКанадаОттаваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала