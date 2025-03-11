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США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
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21:24 11.03.2025 (обновлено: 21:44 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004414711.html
США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной
США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:24:00+03:00
2025-03-11T21:44:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского."Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
«
"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
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