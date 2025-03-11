https://ria.ru/20250311/ssha-2004414711.html

США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной

США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025

США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:24:00+03:00

2025-03-11T21:24:00+03:00

2025-03-11T21:44:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920449_0:240:3216:2048_1920x0_80_0_0_6b2786c5d6c99378706c605ced7ea31d.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского."Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, министерство обороны сша