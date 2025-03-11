США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
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"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.