Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США
Белый дом: фондовый рынок США не отражает реального состояния экономики
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состояния экономики, которая переживает "переходный период" после политики администрации Джо Байдена, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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"Показатели, которые мы видим сегодня, вчера и увидим завтра, – это лишь снимок короткого промежутка времени. Мы находимся в периоде экономического перехода от хаоса, оставленного Джо Байденом, к золотому веку американского производства под руководством президента Дональда Трампа", — сказала Левитт на брифинге в Белом доме.
Она подчеркнула, что администрация Трампа уже запустила масштабные меры по дерегулированию, снижению налогов и поддержке промышленности, которые должны вернуть экономике стабильность.
"Посмотрите на первую каденцию президента Трампа – его формула роста уже доказала свою эффективность. Именно поэтому американцы избрали его снова", — добавила Левитт.
Индекс Dow Jones накануне потерял более 3% на фоне обеспокоенности инвесторов возможной торговой войной с Канадой и Китаем, а также неопределенности вокруг налоговой политики Белого дома. Однако Левитт заверила, что администрация делает все возможное, чтобы американцы "имели столько денег, что не знали бы, куда их девать".
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