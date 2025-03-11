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Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025
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20:48 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004410275.html
Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США
Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025
Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США
Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состояния экономики, которая переживает "переходный период" после политики администрации Джо... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состояния экономики, которая переживает "переходный период" после политики администрации Джо Байдена, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Показатели, которые мы видим сегодня, вчера и увидим завтра, – это лишь снимок короткого промежутка времени. Мы находимся в периоде экономического перехода от хаоса, оставленного Джо Байденом, к золотому веку американского производства под руководством президента Дональда Трампа", — сказала Левитт на брифинге в Белом доме. Она подчеркнула, что администрация Трампа уже запустила масштабные меры по дерегулированию, снижению налогов и поддержке промышленности, которые должны вернуть экономике стабильность. "Посмотрите на первую каденцию президента Трампа – его формула роста уже доказала свою эффективность. Именно поэтому американцы избрали его снова", — добавила Левитт. Индекс Dow Jones накануне потерял более 3% на фоне обеспокоенности инвесторов возможной торговой войной с Канадой и Китаем, а также неопределенности вокруг налоговой политики Белого дома. Однако Левитт заверила, что администрация делает все возможное, чтобы американцы "имели столько денег, что не знали бы, куда их девать".
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цены на нефть, сша, канада, китай, дональд трамп, джо байден, dow jones
Цены на нефть, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Dow Jones
Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США

Белый дом: фондовый рынок США не отражает реального состояния экономики

© РИА Новости / Виктор МельникНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виктор Мельник
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состояния экономики, которая переживает "переходный период" после политики администрации Джо Байдена, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Показатели, которые мы видим сегодня, вчера и увидим завтра, – это лишь снимок короткого промежутка времени. Мы находимся в периоде экономического перехода от хаоса, оставленного Джо Байденом, к золотому веку американского производства под руководством президента Дональда Трампа", — сказала Левитт на брифинге в Белом доме.
Она подчеркнула, что администрация Трампа уже запустила масштабные меры по дерегулированию, снижению налогов и поддержке промышленности, которые должны вернуть экономике стабильность.
"Посмотрите на первую каденцию президента Трампа – его формула роста уже доказала свою эффективность. Именно поэтому американцы избрали его снова", — добавила Левитт.
Индекс Dow Jones накануне потерял более 3% на фоне обеспокоенности инвесторов возможной торговой войной с Канадой и Китаем, а также неопределенности вокруг налоговой политики Белого дома. Однако Левитт заверила, что администрация делает все возможное, чтобы американцы "имели столько денег, что не знали бы, куда их девать".
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