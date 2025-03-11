https://ria.ru/20250311/ssha-2004410275.html

Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США

Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025

Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США

Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состояния экономики, которая переживает "переходный период" после политики администрации Джо... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:48:00+03:00

2025-03-11T20:48:00+03:00

2025-03-11T20:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Колебание фондового рынка США последних дней не отражает реального состояния экономики, которая переживает "переходный период" после политики администрации Джо Байдена, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Показатели, которые мы видим сегодня, вчера и увидим завтра, – это лишь снимок короткого промежутка времени. Мы находимся в периоде экономического перехода от хаоса, оставленного Джо Байденом, к золотому веку американского производства под руководством президента Дональда Трампа", — сказала Левитт на брифинге в Белом доме. Она подчеркнула, что администрация Трампа уже запустила масштабные меры по дерегулированию, снижению налогов и поддержке промышленности, которые должны вернуть экономике стабильность. "Посмотрите на первую каденцию президента Трампа – его формула роста уже доказала свою эффективность. Именно поэтому американцы избрали его снова", — добавила Левитт. Индекс Dow Jones накануне потерял более 3% на фоне обеспокоенности инвесторов возможной торговой войной с Канадой и Китаем, а также неопределенности вокруг налоговой политики Белого дома. Однако Левитт заверила, что администрация делает все возможное, чтобы американцы "имели столько денег, что не знали бы, куда их девать".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, канада, китай, дональд трамп, джо байден, dow jones