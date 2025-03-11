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Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
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13:11 11.03.2025 (обновлено: 13:14 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004299512.html
Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине
Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине
США выступают против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:11:00+03:00
2025-03-11T13:14:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
марко рубио
владимир путин
майк уолтц
g7
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США выступают против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио. Такой ответ глава американского внешнеполитического ведомства дал на вопрос журналиста, есть ли между странами G7 разногласия по поводу формулировок относительно украинского конфликта в будущем коммюнике. "Мы считаем, что враждебные формулировки порой затрудняют попытки усадить стороны за стол переговоров, особенно когда сейчас мы похоже единственные, кто способен воплотить подобные переговоры в жизнь", - заявил Рубио журналистам, направляясь на встречу с украинской стороной в саудовскую Джидду, его слова приводит пресс-служба госдепа. Рубио отметил, что "некоторые европейские страны" готовы идти в своих формулировках дальше, однако США не станут подписывать коммюнике, которое не соответствует их позиции. Агентство Блумберг ранее передавало, что США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7. Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" касательно Москвы. Кроме того, по словам собеседников Блумберг, США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". -0-
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, владимир путин, майк уолтц, g7
В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Путин, Майк Уолтц, G7
Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине

Рубио: США выступают против "враждебных" формулировок G7 в коммюнике по Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США выступают против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Такой ответ глава американского внешнеполитического ведомства дал на вопрос журналиста, есть ли между странами G7 разногласия по поводу формулировок относительно украинского конфликта в будущем коммюнике.
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"Мы считаем, что враждебные формулировки порой затрудняют попытки усадить стороны за стол переговоров, особенно когда сейчас мы похоже единственные, кто способен воплотить подобные переговоры в жизнь", - заявил Рубио журналистам, направляясь на встречу с украинской стороной в саудовскую Джидду, его слова приводит пресс-служба госдепа.
Рубио отметил, что "некоторые европейские страны" готовы идти в своих формулировках дальше, однако США не станут подписывать коммюнике, которое не соответствует их позиции.
Агентство Блумберг ранее передавало, что США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7. Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" касательно Москвы. Кроме того, по словам собеседников Блумберг, США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". -0-
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