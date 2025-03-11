Сенатор Келли заявил о проблемах на Украине после остановки передачи данных
Сенатор Келли: приостановка передачи данных Украине создала проблемы для F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский сенатор Марк Келли по итогам визита на Украину заявил, что приостановка военной помощи от США и прекращение передачи разведданных сказались на способности ВСУ обороняться и значительно затруднили миссии с использованием истребителей F-16, сообщает портал Axios.
Как пишет портал, Келли заявил журналистам, что всего за несколько дней приостановка обмена разведданными "уже нанесла ущерб способности Украины защищать себя" и "значительно затруднила украинские миссии F-16".
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.