https://ria.ru/20250311/ssha-2004218291.html

Сенатор Келли заявил о проблемах на Украине после остановки передачи данных

Сенатор Келли заявил о проблемах на Украине после остановки передачи данных - РИА Новости, 11.03.2025

Сенатор Келли заявил о проблемах на Украине после остановки передачи данных

Американский сенатор Марк Келли по итогам визита на Украину заявил, что приостановка военной помощи от США и прекращение передачи разведданных сказались на... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:55:00+03:00

2025-03-11T05:55:00+03:00

2025-03-11T05:55:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский сенатор Марк Келли по итогам визита на Украину заявил, что приостановка военной помощи от США и прекращение передачи разведданных сказались на способности ВСУ обороняться и значительно затруднили миссии с использованием истребителей F-16, сообщает портал Axios. Как пишет портал, Келли заявил журналистам, что всего за несколько дней приостановка обмена разведданными "уже нанесла ущерб способности Украины защищать себя" и "значительно затруднила украинские миссии F-16". Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

https://ria.ru/20250310/razveddannye-2004187779.html

https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, f-16