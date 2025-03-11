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США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
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04:10 11.03.2025 (обновлено: 07:19 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004212668.html
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио
США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:10:00+03:00
2025-03-11T07:19:00+03:00
в мире
сша
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саудовская аравия
дональд трамп
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Обе стороны выразили готовность в какой-то момент встретиться, но на данный момент встреча не запланирована… Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном", — сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент. Рубио добавил, что хотя встречи Трампа с главой российского государства еще не запланировано, он не может предопределить расписание американского лидера.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, и в последнее время они интенсифицировались.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html
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в мире, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, марко рубио, владимир путин
В мире, США, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Путин
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио

Рубио: США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа носила позитивный характер

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трам
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трам - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трам. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Обе стороны выразили готовность в какой-то момент встретиться, но на данный момент встреча не запланирована… Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном", — сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.
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Рубио добавил, что хотя встречи Трампа с главой российского государства еще не запланировано, он не может предопределить расписание американского лидера.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, и в последнее время они интенсифицировались.
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