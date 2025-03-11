https://ria.ru/20250311/ssha-2004212668.html

США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио

США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио

США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:10:00+03:00

2025-03-11T04:10:00+03:00

2025-03-11T07:19:00+03:00

в мире

сша

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саудовская аравия

дональд трамп

марко рубио

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Обе стороны выразили готовность в какой-то момент встретиться, но на данный момент встреча не запланирована… Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном", — сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент. Рубио добавил, что хотя встречи Трампа с главой российского государства еще не запланировано, он не может предопределить расписание американского лидера.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, и в последнее время они интенсифицировались.

https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html

https://ria.ru/20250310/putin-2004073421.html

сша

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, марко рубио, владимир путин