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США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио
США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:10:00+03:00
2025-03-11T04:10:00+03:00
2025-03-11T07:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы возможная будущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила позитивный характер, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Обе стороны выразили готовность в какой-то момент встретиться, но на данный момент встреча не запланирована… Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном", — сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент. Рубио добавил, что хотя встречи Трампа с главой российского государства еще не запланировано, он не может предопределить расписание американского лидера.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, и в последнее время они интенсифицировались.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, марко рубио, владимир путин
В мире, США, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Путин
США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио
Рубио: США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа носила позитивный характер