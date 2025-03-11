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"Заключать не будет": в США сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 11.03.2025
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03:34 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004211222.html
"Заключать не будет": в США сделали резкое заявление о России
"Заключать не будет": в США сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 11.03.2025
"Заключать не будет": в США сделали резкое заявление о России
США и Украина не имеют никаких рычагов давления на Россию, поэтому им придется согласиться на условия Москвы для начала переговоров, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:34:00+03:00
2025-03-11T03:34:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
сергей лавров
майк уолтц
евросоюз
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США и Украина не имеют никаких рычагов давления на Россию, поэтому им придется согласиться на условия Москвы для начала переговоров, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Зеленский сделку заключать не будет. Россия четко объяснила свои условия. И только когда они будут соблюдены, могут начаться переговоры. &lt;…&gt; США и Украина не могут диктовать России свои условия", — сказал он.На вопрос о возможной роли ЕС в урегулировании конфликта, аналитик отметил, что Европу не стоит даже рассматривать. У них не хватает снаряжения, их армия абсолютно не укомплектована и не обучена. Даже такая сверхдержава как США мало что может сделать, чтобы повлиять на Москву, не говоря уже о слабой Европе, добавил эксперт."У США нет рычагов давления. Более того, мы зависим от России — их удобрения и уран незаменимы для нашей экономики", — заключил Джонсон.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в минувшее воскресенье заявил, что Вашингтон не может добиться от Киева понимания, на какие уступки тот готов ради мирного урегулирования, но отказ от некоторых территорий, по его словам, очевиден.Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к честному диалогу по урегулированию украинского конфликта с учетом всех его первопричин.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004208661.html
https://ria.ru/20250311/ssha-2004209453.html
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html
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в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, майк уолтц, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Майк Уолтц, Евросоюз, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Заключать не будет": в США сделали резкое заявление о России

Джонсон: США и Украина не могут диктовать свои условия России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США и Украина не имеют никаких рычагов давления на Россию, поэтому им придется согласиться на условия Москвы для начала переговоров, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Зеленский сделку заключать не будет. Россия четко объяснила свои условия. И только когда они будут соблюдены, могут начаться переговоры. <…> США и Украина не могут диктовать России свои условия", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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02:40
На вопрос о возможной роли ЕС в урегулировании конфликта, аналитик отметил, что Европу не стоит даже рассматривать. У них не хватает снаряжения, их армия абсолютно не укомплектована и не обучена. Даже такая сверхдержава как США мало что может сделать, чтобы повлиять на Москву, не говоря уже о слабой Европе, добавил эксперт.
"У США нет рычагов давления. Более того, мы зависим от России — их удобрения и уран незаменимы для нашей экономики", — заключил Джонсон.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио
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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в минувшее воскресенье заявил, что Вашингтон не может добиться от Киева понимания, на какие уступки тот готов ради мирного урегулирования, но отказ от некоторых территорий, по его словам, очевиден.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к честному диалогу по урегулированию украинского конфликта с учетом всех его первопричин.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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В миреСШАРоссияУкраинаСергей ЛавровМайк УолтцЕвросоюзЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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