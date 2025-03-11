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В Нью-Йорке уволили более двух тысяч тюремных охранников - РИА Новости, 11.03.2025
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02:50 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004209793.html
В Нью-Йорке уволили более двух тысяч тюремных охранников
В Нью-Йорке уволили более двух тысяч тюремных охранников - РИА Новости, 11.03.2025
В Нью-Йорке уволили более двух тысяч тюремных охранников
Власти американского штата Нью-Йорк уволили более двух тысяч сотрудников исправительных учреждений штата из-за отказа выйти на работу в оговоренный срок после... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти американского штата Нью-Йорк уволили более двух тысяч сотрудников исправительных учреждений штата из-за отказа выйти на работу в оговоренный срок после забастовки против условий работы, заявил глава департамента исполнения наказаний и административного надзора штата Дэниел Мартуселло агентству Ассошиэйтед Пресс. Ранее телеканал CBS сообщал о забастовках тюремных охранников в штате Нью-Йорк, где сотрудники отказались выходить на смену в 30 из 42 тюрем. Бастующие, в частности, жаловались на условия работы. Губернатор штата Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем на фоне забастовки. Позднее Хокул объявила о достижении соглашения с работниками тюрем штата об окончании забастовки и договоренности о том, что они должны вернуться на работу 1 марта. По словам Мартуселло, забастовка длилась 22 дня. "Письма с уведомлением об увольнении были отправлены более двум тысячам сотрудников, не прекратившим забастовку", - приводит слова Мартуселло агентство. Глава департамента уточнил, что эта мера коснулась тех, кто не явился на работу 1 марта к 6.45 по местному времени и не имел оформленного больничного. Как напоминает агентство, на минувших выходных профсоюз тюремных охранников и власти штата заключили новое соглашение, согласно которому по меньшей мере 85% сотрудников должны были вернуться на свои рабочие места к утру понедельника. Мартуселло отметил, что, хотя на работу явились немногим меньше этого количества, соглашение считается действительным. По словам главы департамента, войска национальной гвардии продолжат временно обеспечивать безопасность тюрем, пока не будут наняты новые сотрудники взамен уволенных. Мартуселло сообщил, что из около 13,5 тысяч тюремных охранников в штате сейчас остались примерно 10 тысяч.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке уволили более двух тысяч тюремных охранников

Власти Нью-Йорка уволили более двух тысяч тюремных охранников из-за забастовки

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти американского штата Нью-Йорк уволили более двух тысяч сотрудников исправительных учреждений штата из-за отказа выйти на работу в оговоренный срок после забастовки против условий работы, заявил глава департамента исполнения наказаний и административного надзора штата Дэниел Мартуселло агентству Ассошиэйтед Пресс.
Ранее телеканал CBS сообщал о забастовках тюремных охранников в штате Нью-Йорк, где сотрудники отказались выходить на смену в 30 из 42 тюрем. Бастующие, в частности, жаловались на условия работы. Губернатор штата Кэти Хокул объявила о развертывании войск национальной гвардии для обеспечения безопасности тюрем на фоне забастовки. Позднее Хокул объявила о достижении соглашения с работниками тюрем штата об окончании забастовки и договоренности о том, что они должны вернуться на работу 1 марта. По словам Мартуселло, забастовка длилась 22 дня.
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"Письма с уведомлением об увольнении были отправлены более двум тысячам сотрудников, не прекратившим забастовку", - приводит слова Мартуселло агентство.
Глава департамента уточнил, что эта мера коснулась тех, кто не явился на работу 1 марта к 6.45 по местному времени и не имел оформленного больничного.
Как напоминает агентство, на минувших выходных профсоюз тюремных охранников и власти штата заключили новое соглашение, согласно которому по меньшей мере 85% сотрудников должны были вернуться на свои рабочие места к утру понедельника. Мартуселло отметил, что, хотя на работу явились немногим меньше этого количества, соглашение считается действительным.
По словам главы департамента, войска национальной гвардии продолжат временно обеспечивать безопасность тюрем, пока не будут наняты новые сотрудники взамен уволенных. Мартуселло сообщил, что из около 13,5 тысяч тюремных охранников в штате сейчас остались примерно 10 тысяч.
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