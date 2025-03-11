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США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
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02:41 11.03.2025 (обновлено: 02:45 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004209453.html
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио
США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:41:00+03:00
2025-03-11T02:45:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
украина
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Соглашение по минералам находится на столе. Над ним продолжают работать… Это, безусловно, сделка, которую президент (США - ред.) хочет видеть заключенной, но это не обязательно должно произойти завтра. Есть еще много деталей, которые нужно проработать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.Рубио добавил, что подписание сорванного соглашения для США является важной темой, но не главной на повестке дня в рамках предстоящих переговоров с украинской делегацией.
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украина
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в мире, сша, марко рубио, украина, саудовская аравия
В мире, США, Марко Рубио, Украина, Саудовская Аравия
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио

Рубио: США продолжают работу над сделкой с Украиной по минеральным ресурсам

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Соглашение по минералам находится на столе. Над ним продолжают работать… Это, безусловно, сделка, которую президент (США - ред.) хочет видеть заключенной, но это не обязательно должно произойти завтра. Есть еще много деталей, которые нужно проработать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.
Рубио добавил, что подписание сорванного соглашения для США является важной темой, но не главной на повестке дня в рамках предстоящих переговоров с украинской делегацией.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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