https://ria.ru/20250311/ssha-2004209453.html

США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио

США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025

США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио

США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:41:00+03:00

2025-03-11T02:41:00+03:00

2025-03-11T02:45:00+03:00

в мире

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марко рубио

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саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Соглашение по минералам находится на столе. Над ним продолжают работать… Это, безусловно, сделка, которую президент (США - ред.) хочет видеть заключенной, но это не обязательно должно произойти завтра. Есть еще много деталей, которые нужно проработать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.Рубио добавил, что подписание сорванного соглашения для США является важной темой, но не главной на повестке дня в рамках предстоящих переговоров с украинской делегацией.

https://ria.ru/20250310/garantii-2004075891.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, марко рубио, украина, саудовская аравия