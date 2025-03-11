https://ria.ru/20250311/ssha-2004209453.html
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио
США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:41:00+03:00
2025-03-11T02:41:00+03:00
2025-03-11T02:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам после сорванного подписания в Белом доме, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Соглашение по минералам находится на столе. Над ним продолжают работать… Это, безусловно, сделка, которую президент (США - ред.) хочет видеть заключенной, но это не обязательно должно произойти завтра. Есть еще много деталей, которые нужно проработать", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.Рубио добавил, что подписание сорванного соглашения для США является важной темой, но не главной на повестке дня в рамках предстоящих переговоров с украинской делегацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, украина, саудовская аравия
В мире, США, Марко Рубио, Украина, Саудовская Аравия
США продолжают работу над сделкой с Украиной, заявил Рубио
Рубио: США продолжают работу над сделкой с Украиной по минеральным ресурсам