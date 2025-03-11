https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004240674.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:38:00+03:00

2025-03-11T18:38:00+03:00

2025-03-11T18:38:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон. Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий. Данные Минобороны и администраций новых регионов на 11 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 147 районов скопления живой силы и техники противника, а также военные объекты аэродромной инфраструктуры. Средства ПВО сбили 343 беспилотника, две управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и реактивный снаряд системы залпового огня "Vampire".Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и освободила 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 270 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 657 самолетов, 283 вертолета, 46 270 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 119 танков и других бронемашин, 1526 реактивных систем залпового огня, 22 425 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 696 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия