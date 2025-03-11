https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004219796.html
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - РИА Новости, 11.03.2025
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Российские бойцы обнаружили в районе освобожденного села Новолюбовка тело мирного жителя, насмерть замученного украинскими военными, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:38:00+03:00
2025-03-11T06:38:00+03:00
2025-03-11T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в районе освобожденного села Новолюбовка тело мирного жителя, насмерть замученного украинскими военными, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на Сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток", — сообщил собеседник агентства. По его словам, на тех же позициях взяли в плен украинского военнослужащего из 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видео с места, запечатлевшее пленного и тело погибшего мирного жителя, есть в распоряжении РИА Новости.Об освобождении села Новолюбовка в ЛНР Минобороны сообщило 22 февраля.
https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html
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Российские военные обнаружили под Новолюбовкой тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя
Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под Новолюбовкой тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
2025-03-11T06:38
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия
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Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Российские военные под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в районе освобожденного села Новолюбовка тело мирного жителя, насмерть замученного украинскими военными, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на Сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, на тех же позициях взяли в плен украинского военнослужащего из 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видео с места, запечатлевшее пленного и тело погибшего мирного жителя, есть в распоряжении РИА Новости.
Об освобождении села Новолюбовка в ЛНР Минобороны сообщило 22 февраля.