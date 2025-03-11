https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004219796.html

Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - РИА Новости, 11.03.2025

Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

Российские бойцы обнаружили в районе освобожденного села Новолюбовка тело мирного жителя, насмерть замученного украинскими военными, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:38:00+03:00

2025-03-11T06:38:00+03:00

2025-03-11T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили в районе освобожденного села Новолюбовка тело мирного жителя, насмерть замученного украинскими военными, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на Сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток", — сообщил собеседник агентства. По его словам, на тех же позициях взяли в плен украинского военнослужащего из 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видео с места, запечатлевшее пленного и тело погибшего мирного жителя, есть в распоряжении РИА Новости.Об освобождении села Новолюбовка в ЛНР Минобороны сообщило 22 февраля.

https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html

https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные обнаружили под Новолюбовкой тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под Новолюбовкой тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. 2025-03-11T06:38 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия