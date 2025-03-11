https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004218616.html

Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025

Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:59:00+03:00

2025-03-11T05:59:00+03:00

2025-03-11T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили бронированный автомобиль "Козак", рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Феникс. "Удар был нанесен ночью. Подвезли ротацию к своим позициям. Мы вовремя заметили и сорвали их планы, а также сожгли транспорт", — сказал он. В подразделении также отметили, что бронемашина была уничтожена дроном, оснащенным прибором ночного видения.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность