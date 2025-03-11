https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004218616.html
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:59:00+03:00
2025-03-11T05:59:00+03:00
2025-03-11T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили бронированный автомобиль "Козак", рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Феникс. "Удар был нанесен ночью. Подвезли ротацию к своим позициям. Мы вовремя заметили и сорвали их планы, а также сожгли транспорт", — сказал он. В подразделении также отметили, что бронемашина была уничтожена дроном, оснащенным прибором ночного видения.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Дроны отряда "Сармат" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили "Козак" под Ореховым