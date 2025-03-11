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Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
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05:59 11.03.2025 (обновлено: 13:48 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004218616.html
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:59:00+03:00
2025-03-11T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили бронированный автомобиль "Козак", рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Феникс. "Удар был нанесен ночью. Подвезли ротацию к своим позициям. Мы вовремя заметили и сорвали их планы, а также сожгли транспорт", — сказал он. В подразделении также отметили, что бронемашина была уничтожена дроном, оснащенным прибором ночного видения.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Дроны отряда "Сармат" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили "Козак" под Ореховым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию ВСУ на Ореховском направлении и уничтожили бронированный автомобиль "Козак", рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Феникс.
"Удар был нанесен ночью. Подвезли ротацию к своим позициям. Мы вовремя заметили и сорвали их планы, а также сожгли транспорт", — сказал он.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 СпН Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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В подразделении также отметили, что бронемашина была уничтожена дроном, оснащенным прибором ночного видения.
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