https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004216343.html

ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ

ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ

Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:17:00+03:00

2025-03-11T05:17:00+03:00

2025-03-11T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным сооружениям украинских военных, которые затем сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры штурма и освобождения населенного пункта подразделениями Тульского соединения ВДВ. В Суджанском районе Курской области подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили вытеснение ВСУ из приграничных районов Курской области, освободив населенный пункт Лебедевка. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Лебедевка и на его подступах. Артиллерия и ударные БПЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта", - сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. "Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в Минобороны. В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги Российской Федерации и ВДВ.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность