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ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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05:17 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004216343.html
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ
Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:17:00+03:00
2025-03-11T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным сооружениям украинских военных, которые затем сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры штурма и освобождения населенного пункта подразделениями Тульского соединения ВДВ. В Суджанском районе Курской области подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили вытеснение ВСУ из приграничных районов Курской области, освободив населенный пункт Лебедевка. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Лебедевка и на его подступах. Артиллерия и ударные БПЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта", - сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. "Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в Минобороны. В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги Российской Федерации и ВДВ.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ

ВС России уничтожили пункты управления ВСУ в Лебедевке и взяли пленных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в Курской области
Военнослужащие РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным сооружениям украинских военных, которые затем сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры штурма и освобождения населенного пункта подразделениями Тульского соединения ВДВ.
В Суджанском районе Курской области подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили вытеснение ВСУ из приграничных районов Курской области, освободив населенный пункт Лебедевка.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 СпН Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
"Этого они не ждали". Чем десантники удивили ВСУ в Курской области
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"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Лебедевка и на его подступах. Артиллерия и ударные БПЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта", - сообщили в ведомстве.
Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
"Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в Минобороны.
В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги Российской Федерации и ВДВ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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