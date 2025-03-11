https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004216343.html
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ
Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:17:00+03:00
2025-03-11T05:17:00+03:00
2025-03-11T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004017331_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_62bc9edb0c3743f24f143d3262f5cdc1.jpg
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным сооружениям украинских военных, которые затем сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры штурма и освобождения населенного пункта подразделениями Тульского соединения ВДВ. В Суджанском районе Курской области подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили вытеснение ВСУ из приграничных районов Курской области, освободив населенный пункт Лебедевка. "В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Лебедевка и на его подступах. Артиллерия и ударные БПЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта", - сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. "Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в Минобороны. В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги Российской Федерации и ВДВ.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджанский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004017331_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_b97295f22e5cfce14070362866031b86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России при освобождении Лебедевки уничтожили пункты управления ВСУ
ВС России уничтожили пункты управления ВСУ в Лебедевке и взяли пленных
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным сооружениям украинских военных, которые затем сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры штурма и освобождения населенного пункта подразделениями Тульского соединения ВДВ.
В Суджанском районе Курской области подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили вытеснение ВСУ из приграничных районов Курской области, освободив населенный пункт Лебедевка.
"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в населенном пункте Лебедевка и на его подступах. Артиллерия и ударные БПЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта", - сообщили в ведомстве.
Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения.
"Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в Минобороны.
В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги Российской Федерации и ВДВ.