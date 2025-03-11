https://ria.ru/20250311/slutskij-2004272588.html

Слуцкий прокомментировал атаку дронов ВСУ на Москву

Слуцкий прокомментировал атаку дронов ВСУ на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Слуцкий прокомментировал атаку дронов ВСУ на Москву

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ночную атаку беспилотников ВСУ, заявил, что нельзя исключать провокацию для срыва... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:27:00+03:00

2025-03-11T11:27:00+03:00

2025-03-11T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ночную атаку беспилотников ВСУ, заявил, что нельзя исключать провокацию для срыва переговорного процесса. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбила силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, среди них - дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Массовый налет дронов ВСУ на российские регионы – не просто варварский теракт режима Зеленского. Намеренная атака! Бандеровцы, стремительно теряющие позиции на фронте, очевидно решили продемонстрировать европейским ястребам свой "потенциал" военным преступлением против мирных граждан. Здесь также нельзя исключать провокацию для срыва переговорного процесса", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курской АЭС. "Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж", - отметил парламентарий. Слуцкий напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что ответ России всегда будет. "Мировое сообщество должно перестать закрывать глаза на террористическую суть режима в Киеве. Собирающиеся в Париже представители проукраинской коалиции во главе с Францией и Великобританией также должны понимать, кого они продолжают защищать", - добавил парламентарий. -0-

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html

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московская область (подмосковье), россия, москва, леонид слуцкий (политик), владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, курская аэс, атака беспилотников на москву и подмосковье