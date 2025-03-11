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Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде продлили до мая - РИА Новости, 11.03.2025
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03:46 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/sledstvie-2004211534.html
Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде продлили до мая
Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде продлили до мая - РИА Новости, 11.03.2025
Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде продлили до мая
Срок предварительного следствия по уголовному делу о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:46:00+03:00
2025-03-11T03:46:00+03:00
происшествия
россия
сергиев посад
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном порядке первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации… до 9 мая 2025 года", - сказано в документах. Как сообщалось ранее, следствие признало девять человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве. Под стражей находятся несколько фигурантов, которых следствие считает причастными к трагедии. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003874756.html
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происшествия, россия, сергиев посад
Происшествия, Россия, Сергиев Посад
Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде продлили до мая

Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году продлили до мая

© Фото : Правительство Московской областиПоследствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Правительство Московской области
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном порядке первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации… до 9 мая 2025 года", - сказано в документах.
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9 марта, 06:52
Как сообщалось ранее, следствие признало девять человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве.
Под стражей находятся несколько фигурантов, которых следствие считает причастными к трагедии. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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