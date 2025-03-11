Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/slavjansk-2004218909.html
Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне
Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне - РИА Новости, 11.03.2025
Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне
Военнослужащие отдельной роты БПЛА 1-й Славянской бригады 51й-армии группировки "Центр" показали тренировки по пилотированию FPV-дронов и уничтожение условной... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:05:00+03:00
2025-03-11T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Военнослужащие отдельной роты БПЛА 1-й Славянской бригады 51й-армии группировки "Центр" показали тренировки по пилотированию FPV-дронов и уничтожение условной цели. "Мы сейчас находимся на полигоне, на котором отрабатываем наши полеты. Тренируемся, летаем", - рассказал РИА Новости командир расчета FPV-дронов Андрей Попутин. По его словам, программа состоит из первой предполетной подготовки БПЛА, в которую входит проверка непосредственно самого оборудования для полета, очков оператора дрона, пульта, а также проверка радиочастоты. "То есть мы проверяем непосредственно на самой птице винты, двигатели, как все закреплено, отцентрировано. Затем уже идет сам полет", - пояснил оператор. В ходе тренировок операторы FPV-дронов отрабатывают различные техники пилотирования, такие как зависание, маневрирование, пролет через узкое пространство, резкое торможение и другие. Точность поражения совершенствуют на специально созданной на полигоне полосе препятствий, имитирующей дверные и оконные проемы, вентиляционные шахты. "Это, грубо говоря, симулятор блиндажа, то есть окошко в доме, чтобы наши операторы могли спокойненько, без нервов залететь и поразить цель", - уточнил командир расчета. Расчет оператора БПЛА состоит обычно из оператора и сапера, который подготавливает боевую часть БПЛА, устанавливая заряд непосредственно перед боевой работой. На полигоне отрабатываются полеты с поражением цели как с имитированным, так и с боевым зарядом. "Подготовка идет не только "птицы", но еще и боевой части "птицы". То есть сапер готовит снаряд, вешает на "птицу", так же центрует, и уже оператор совершает полет с боевой частью", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html
https://ria.ru/20241013/bpla-1977796908.html
https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне

Военнослужащие группировки Центр показали тренировки по пилотированию FPV-дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Военнослужащие отдельной роты БПЛА 1-й Славянской бригады 51й-армии группировки "Центр" показали тренировки по пилотированию FPV-дронов и уничтожение условной цели.
"Мы сейчас находимся на полигоне, на котором отрабатываем наши полеты. Тренируемся, летаем", - рассказал РИА Новости командир расчета FPV-дронов Андрей Попутин.
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника
10 сентября 2024, 04:33
По его словам, программа состоит из первой предполетной подготовки БПЛА, в которую входит проверка непосредственно самого оборудования для полета, очков оператора дрона, пульта, а также проверка радиочастоты.
"То есть мы проверяем непосредственно на самой птице винты, двигатели, как все закреплено, отцентрировано. Затем уже идет сам полет", - пояснил оператор.
В ходе тренировок операторы FPV-дронов отрабатывают различные техники пилотирования, такие как зависание, маневрирование, пролет через узкое пространство, резкое торможение и другие. Точность поражения совершенствуют на специально созданной на полигоне полосе препятствий, имитирующей дверные и оконные проемы, вентиляционные шахты.
Центр подготовки операторов FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Курсант рассказал о подготовке в подземной школе операторов БПЛА
13 октября 2024, 05:31
"Это, грубо говоря, симулятор блиндажа, то есть окошко в доме, чтобы наши операторы могли спокойненько, без нервов залететь и поразить цель", - уточнил командир расчета.
Расчет оператора БПЛА состоит обычно из оператора и сапера, который подготавливает боевую часть БПЛА, устанавливая заряд непосредственно перед боевой работой. На полигоне отрабатываются полеты с поражением цели как с имитированным, так и с боевым зарядом.
"Подготовка идет не только "птицы", но еще и боевой части "птицы". То есть сапер готовит снаряд, вешает на "птицу", так же центрует, и уже оператор совершает полет с боевой частью", - сказал собеседник агентства.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Результативность дронов на оптоволокне выше, чем на радиочастотах
1 февраля, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала