https://ria.ru/20250311/slavjansk-2004218909.html

Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне

Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне - РИА Новости, 11.03.2025

Операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют пилотирование на полигоне

Военнослужащие отдельной роты БПЛА 1-й Славянской бригады 51й-армии группировки "Центр" показали тренировки по пилотированию FPV-дронов и уничтожение условной... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:05:00+03:00

2025-03-11T06:05:00+03:00

2025-03-11T06:05:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Военнослужащие отдельной роты БПЛА 1-й Славянской бригады 51й-армии группировки "Центр" показали тренировки по пилотированию FPV-дронов и уничтожение условной цели. "Мы сейчас находимся на полигоне, на котором отрабатываем наши полеты. Тренируемся, летаем", - рассказал РИА Новости командир расчета FPV-дронов Андрей Попутин. По его словам, программа состоит из первой предполетной подготовки БПЛА, в которую входит проверка непосредственно самого оборудования для полета, очков оператора дрона, пульта, а также проверка радиочастоты. "То есть мы проверяем непосредственно на самой птице винты, двигатели, как все закреплено, отцентрировано. Затем уже идет сам полет", - пояснил оператор. В ходе тренировок операторы FPV-дронов отрабатывают различные техники пилотирования, такие как зависание, маневрирование, пролет через узкое пространство, резкое торможение и другие. Точность поражения совершенствуют на специально созданной на полигоне полосе препятствий, имитирующей дверные и оконные проемы, вентиляционные шахты. "Это, грубо говоря, симулятор блиндажа, то есть окошко в доме, чтобы наши операторы могли спокойненько, без нервов залететь и поразить цель", - уточнил командир расчета. Расчет оператора БПЛА состоит обычно из оператора и сапера, который подготавливает боевую часть БПЛА, устанавливая заряд непосредственно перед боевой работой. На полигоне отрабатываются полеты с поражением цели как с имитированным, так и с боевым зарядом. "Подготовка идет не только "птицы", но еще и боевой части "птицы". То есть сапер готовит снаряд, вешает на "птицу", так же центрует, и уже оператор совершает полет с боевой частью", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html

https://ria.ru/20241013/bpla-1977796908.html

https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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