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В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения ученика на одноклассников
В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения ученика на одноклассников - РИА Новости, 11.03.2025
В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения ученика на одноклассников
Уголовное дело возбудили после нападения восьмиклассника с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:43:00+03:00
2025-03-11T15:43:00+03:00
2025-03-11T18:03:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения восьмиклассника с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По предварительным данным следствия, 11 марта между учениками 8-го класса одной из школ Сормовского района произошел конфликт. В результате один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь."По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело. Подросток задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие.
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения ученика на одноклассников
СК возбудил дело после нападения восьмиклассника на нижегородскую школу с ножом