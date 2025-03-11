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Россия хочет видеть Сирию единой и дружественной, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
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13:08 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/siriya-2004298185.html
Россия хочет видеть Сирию единой и дружественной, заявил Песков
Россия хочет видеть Сирию единой и дружественной, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2025
Россия хочет видеть Сирию единой и дружественной, заявил Песков
Россия хочет видеть Сирию единой, процветающей и дружественной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:08:00+03:00
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россия
сирия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия хочет видеть Сирию единой, процветающей и дружественной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250310/stabilizatsiya-2004064572.html
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россия, сирия, дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, В мире
Россия хочет видеть Сирию единой и дружественной, заявил Песков

Песков: Россия хочет видеть Сирию единой, процветающей и дружественной

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия хочет видеть Сирию единой, процветающей и дружественной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной", - сказал Песков журналистам.
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