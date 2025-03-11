https://ria.ru/20250311/signal-2004295932.html

Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках

Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках - РИА Новости, 11.03.2025

Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках

Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:56:00+03:00

2025-03-11T12:56:00+03:00

2025-03-11T12:56:00+03:00

технологии

московская область (подмосковье)

россия

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном фронте. "Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Больше всего – 68 сигналов - поступило из Московской области, 14 - из Белгородской, 13 - из Калужской, по 11 - из Брянской и Курской областей", - заявили в Народном фронте. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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технологии, московская область (подмосковье), россия, москва