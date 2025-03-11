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Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках - РИА Новости, 11.03.2025
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12:56 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/signal-2004295932.html
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках - РИА Новости, 11.03.2025
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках
Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:56:00+03:00
2025-03-11T12:56:00+03:00
технологии
московская область (подмосковье)
россия
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном фронте. "Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Больше всего – 68 сигналов - поступило из Московской области, 14 - из Белгородской, 13 - из Калужской, по 11 - из Брянской и Курской областей", - заявили в Народном фронте. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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технологии, московская область (подмосковье), россия, москва
Технологии, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках

Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов компетентным органам о дронах

© Фото : Общероссийский Народный фронт Приложение "Радар. НФ" Народного Фронта на экране смартфона
Приложение Радар. НФ Народного Фронта на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Общероссийский Народный фронт
Приложение "Радар. НФ" Народного Фронта на экране смартфона . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном фронте.
"Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Больше всего – 68 сигналов - поступило из Московской области, 14 - из Белгородской, 13 - из Калужской, по 11 - из Брянской и Курской областей", - заявили в Народном фронте.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву
11:51
 
ТехнологииМосковская область (Подмосковье)РоссияМосква
 
 
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