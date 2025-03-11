https://ria.ru/20250311/signal-2004295932.html
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках - РИА Новости, 11.03.2025
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках
Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:56:00+03:00
2025-03-11T12:56:00+03:00
2025-03-11T12:56:00+03:00
технологии
московская область (подмосковье)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961232138_0:0:1136:639_1920x0_80_0_0_0546bdf6067d38f7ee0340fed2e84a9e.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Через приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, поступило 139 сигналов компетентным органам о беспилотниках, сообщили РИА Новости в Народном фронте. "Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов, которые помогли компетентным органам сбить вражеские БПЛА. Больше всего – 68 сигналов - поступило из Московской области, 14 - из Белгородской, 13 - из Калужской, по 11 - из Брянской и Курской областей", - заявили в Народном фронте. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961232138_284:0:1136:639_1920x0_80_0_0_4dce6013ef2f756629c82ad125e69fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московская область (подмосковье), россия, москва
Технологии, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов о беспилотниках
Через приложение "Радар.НФ" поступило 139 сигналов компетентным органам о дронах