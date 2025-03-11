https://ria.ru/20250311/servisy-2004390122.html

ПСБ совместно с "МегаФоном" расширяет доступ к биометрическим сервисам

ПСБ совместно с "МегаФоном" расширяет доступ к биометрическим сервисам - РИА Новости, 11.03.2025

ПСБ совместно с "МегаФоном" расширяет доступ к биометрическим сервисам

erid: F7NfYUJCUneRHUJ3GsV1 РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:57:00+03:00

2025-03-11T18:57:00+03:00

2025-03-11T18:57:00+03:00

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псб (банк псб)

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erid: F7NfYUJCUneRHUJ3GsV1МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПСБ и "МегаФон" запустили совместный проект, который расширяет доступ населения к биометрическим сервисам, сообщает банк.Инициатива облегчает для клиентов сотового оператора оформление востребованных банковских услуг, в том числе - с использованием биометрии. Одновременно для иностранных граждан-клиентов ПАО "МегаФон" упрощается регистрация договоров по оказанию услуг связи в порядке, предусмотренном новыми требованиями законодательства.В соответствии с действующей редакцией закона "О связи", с 1 января 2025 года года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами или лицами без гражданства осуществляются только при наличии подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС).На начальном этапе проекта ПСБ открыл дополнительный офис на одной из площадок "МегаФона" в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 43-45, лит А. Посетители салона смогут открыть текущий счет в ПСБ, получить моментальные дебетовые карты, оформить заявку на именную карту и получить консультацию по финансовым продуктам ПСБ. Также граждане могут сдать биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС), а затем использовать ее для активации сим-карты.Как отметили в ПСБ, новая услуга особенно актуальна для иностранных граждан ближнего зарубежья. Для сдачи биометрии в ЕБС таким клиентам необходимо иметь при себе паспорт иностранного гражданина и документ, подтверждающий право пребывания на территории РФ, номер СНИЛС, а также контактные данные - адрес электронной почты. Сотрудник ПСБ заключит с клиентом договор комплексного банковского обслуживания, поможет зарегистрироваться, подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг и сразу проведет биометрическую регистрацию (изображение лица и записи голоса). Вся процедура занимает не более 10 минут."Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами", - приводятся в сообщении слова начальника управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПАО "Промсвязьбанк" Натальи Розенберг.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912,erid: F7NfYUJCUneRHUJ3GsV1

https://ria.ru/20250228/megafon-2002143876.html

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россия, мегафон, псб (банк псб)