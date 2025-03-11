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Президент Словакии пообещал изучить петицию об антироссийских санкциях - РИА Новости, 11.03.2025
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21:58 11.03.2025 (обновлено: 21:59 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004418562.html
Президент Словакии пообещал изучить петицию об антироссийских санкциях
Президент Словакии пообещал изучить петицию об антироссийских санкциях - РИА Новости, 11.03.2025
Президент Словакии пообещал изучить петицию об антироссийских санкциях
Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с тем, что некоторые европейские санкции против России вредят республике, и пообещал изучить петицию об их... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:58:00+03:00
2025-03-11T21:59:00+03:00
россия
словакия
москва
петер пеллегрини
владимир путин
европейский совет
в мире
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с тем, что некоторые европейские санкции против России вредят республике, и пообещал изучить петицию об их отмене, которую подписали более 450 тысяч граждан. Во вторник активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. "Да, есть виды санкций, которые наносят ущерб и словацкой промышленности, это естественно и на это не нужно закрывать глаза", - сказал Пеллегрини журналистам во вторник, комментируя журналистам петицию за отмену европейских санкций против РФ. Он отметил, что решение о введении санкций принимается на Европейском совете, где Словакию представляет премьер-министр, который голосует "за" или "против", поэтому и снять санкции, которые введены со стороны Европейского союза, может только Европейский совет. "Я должен изучить этот документ: есть ли в нем вопрос для референдума. Если его там нет, тогда это лишь призыв огромного числа граждан к правительству, чтобы оно действовало на заседаниях Европейского совета не так, как это делало до этого", - заключил Пеллегрини, напомнив, что Словакия поддержала все санкции, которые предлагалось принять на уровне Европейского союза против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо было собрать не менее 350 тысяч подписей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004415830.html
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россия, словакия, москва, петер пеллегрини, владимир путин, европейский совет, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Словакия, Москва, Петер Пеллегрини, Владимир Путин, Европейский совет, В мире, Санкции в отношении России
Президент Словакии пообещал изучить петицию об антироссийских санкциях

Пеллегрини пообещал изучить петицию об отмене санкций ЕС против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с тем, что некоторые европейские санкции против России вредят республике, и пообещал изучить петицию об их отмене, которую подписали более 450 тысяч граждан.
Во вторник активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии.
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"Да, есть виды санкций, которые наносят ущерб и словацкой промышленности, это естественно и на это не нужно закрывать глаза", - сказал Пеллегрини журналистам во вторник, комментируя журналистам петицию за отмену европейских санкций против РФ.
Он отметил, что решение о введении санкций принимается на Европейском совете, где Словакию представляет премьер-министр, который голосует "за" или "против", поэтому и снять санкции, которые введены со стороны Европейского союза, может только Европейский совет.
"Я должен изучить этот документ: есть ли в нем вопрос для референдума. Если его там нет, тогда это лишь призыв огромного числа граждан к правительству, чтобы оно действовало на заседаниях Европейского совета не так, как это делало до этого", - заключил Пеллегрини, напомнив, что Словакия поддержала все санкции, которые предлагалось принять на уровне Европейского союза против России.
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Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо было собрать не менее 350 тысяч подписей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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