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В Еврокомиссии обсудили борьбу с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2025
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21:33 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004415830.html
В Еврокомиссии обсудили борьбу с обходом антироссийских санкций
В Еврокомиссии обсудили борьбу с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2025
В Еврокомиссии обсудили борьбу с обходом антироссийских санкций
Европейские министры экономики и финансов обсудили во вторник с Еврокомиссией борьбу с обходом санкций, обмен информацией в этой сфере и возможное использование РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:33:00+03:00
2025-03-11T21:33:00+03:00
россия
украина
европа
валдис домбровскис
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Европейские министры экономики и финансов обсудили во вторник с Еврокомиссией борьбу с обходом санкций, обмен информацией в этой сфере и возможное использование искусственного интеллекта, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Обсуждалось исполнение санкций, предотвращение их обхода, в частности, через обмен информацией между государствами-членами. Речь идет о лучшей координации обмена данными. Использование искусственного интеллекта могло бы быть очень полезно для наших таможенных служб", - сказал Домбровскис журналистами. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004214639.html
https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004322189.html
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россия, украина, европа, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Европа, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
В Еврокомиссии обсудили борьбу с обходом антироссийских санкций

Домбровскис: ЕС хочет использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Европейские министры экономики и финансов обсудили во вторник с Еврокомиссией борьбу с обходом санкций, обмен информацией в этой сфере и возможное использование искусственного интеллекта, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Обсуждалось исполнение санкций, предотвращение их обхода, в частности, через обмен информацией между государствами-членами. Речь идет о лучшей координации обмена данными. Использование искусственного интеллекта могло бы быть очень полезно для наших таможенных служб", - сказал Домбровскис журналистами.
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США не обсуждали с ЕС смягчение санкций против России, заявил Рубио
Вчера, 04:48
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России.
После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Резиденция президента Словакии дворец Грашалковичей в Братиславе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Президенту Словакии передали петицию об отмене санкций против России
Вчера, 14:32
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
10 марта, 17:22
 
РоссияУкраинаЕвропаВалдис ДомбровскисВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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