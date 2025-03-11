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Президенту Словакии передали петицию об отмене санкций против России

Президенту Словакии передали петицию об отмене санкций против России - РИА Новости, 11.03.2025

Президенту Словакии передали петицию об отмене санкций против России

Активисты передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил председатель словацкого гражданского... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:32:00+03:00

2025-03-11T14:32:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 мар — РИА Новости. Активисты передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса."Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого", — сообщил он перед передачей подписей в канцелярию президента. Алекса поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию. По его словам, им удалось собрать более 450 тысяч подписей при необходимых 350 тысячах. При этом он напомнил, что официальным органам Словакии еще предстоит проверить подлинность собранных активистами подписей.В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. В феврале Алекса уточнил, что сбор подписей прекращен, так как их собрали даже больше, чем необходимо. Как уточнял РИА Новости председатель объединения, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые ввели против Москвы, на практике наносят ущерб самой Словакии. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают около 5,5 миллиона человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.

https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html

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