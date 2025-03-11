https://ria.ru/20250311/samolet-2004225903.html

Десять рейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару

Десять рейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару - РИА Новости, 11.03.2025

Десять рейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару

Десять авиарейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:10:00+03:00

2025-03-11T08:10:00+03:00

2025-03-11T08:49:00+03:00

москва

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

московская область (подмосковье)

сергей собянин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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САМАРА, 11 мар - РИА Новости. Десять авиарейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч."Одиннадцатого марта на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сообщила собеседница агентства.Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.

https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html

москва

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москва, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, московская область (подмосковье), сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)