Рейтинг@Mail.ru
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:24 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/rudenya-2004358776.html
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду - РИА Новости, 11.03.2025
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду
В Тверской области особое внимание в предстоящий пожароопасный период будет уделено профилактической работе, в том числе с использованием современных цифровых... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:24:00+03:00
2025-03-11T16:24:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004358108_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_03b74e01f39ddc33623a1690607b30a1.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Тверской области особое внимание в предстоящий пожароопасный период будет уделено профилактической работе, в том числе с использованием современных цифровых технологий, заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства. Руденя провел во вторник заседание правительства области, посвященное ходу подготовки к прохождению пожароопасного периода в текущем году. Он отметил, что в Тверской области больше всего лесов и торфяных месторождений в Центральном федеральном округе. "Наша задача - сберечь все это и приумножить для будущих поколений, которым предстоит здесь жить и работать. Мы должны выработать меры на текущий и последующие годы для защиты лесов, торфяников, конечно же, населенных пунктов и людей там проживающих, наших объектов экономики, социальной сферы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач государства. В этой связи нам необходимо особое внимание уделить профилактической работе, в том числе использовать современные цифровые технологии", - приводятся в сообщении слова Рудени. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в тверском регионе с 10 апреля. Как отмечалось на заседании, в текущем году зима была малоснежной, температурный режим превышал средние показатели. Это создает дополнительные риски возникновения лесных и торфяных пожаров. До 10 апреля во всех муниципалитетах планируется проверить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать необходимый запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств. В пожароопасный период в Тверской области будет обеспечена работа системы мониторинга обстановки в лесах. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, мониторинг с помощью беспилотных авиасистем, а также видеонаблюдение, которое обеспечивают 157 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. Охват лесного фонда Тверской области видеонаблюдением составляет 98%. В Верхневолжье наряду с Московской областью данная система одна из самых крупных в ЦФО. Мониторинг пожароопасной обстановки будет вестись также на участках торфоразработок и в охотничьих угодьях, говорится в сообщении. Кроме того, продолжится работа по строительству лесных дорог, прочистке и устройству противопожарных минерализованных полос, благоустройству зон отдыха граждан в лесах, по опашке населенных пунктов, подготовке пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Для профилактики возгораний установят и обновят стенды, аншлаги, рассказывающие о безопасном поведении в лесу и мерах пожарной безопасности, а также усилят работу с населением о недопустимости весенних палов травы и розжига костров в лесах. Как указали в пресс-службе, в Тверской области основная группировка сил и средств в пожароопасный период составит порядка 3 тысяч человек и около тысячи единиц спецтехники. В дополнительную группировку включено еще свыше 1300 человек, порядка 820 единиц оборудования. В том числе, в мероприятиях при необходимости могут быть задействованы мобильные группы сельхозпредприятий, дорожные организации, охото- и недропользователи.
https://ria.ru/20250310/dogazifikatsiya-2004065239.html
https://ria.ru/20250306/rudenya-2003397236.html
https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004358108_119:0:1211:819_1920x0_80_0_0_67fb7f17991272313857347690366930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду

В Верхневолжье будут использовать цифровые технологии в профилактике ЧС

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиСовещание по борьбе с пожарами
Совещание по борьбе с пожарами - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Совещание по борьбе с пожарами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Тверской области особое внимание в предстоящий пожароопасный период будет уделено профилактической работе, в том числе с использованием современных цифровых технологий, заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства.
Руденя провел во вторник заседание правительства области, посвященное ходу подготовки к прохождению пожароопасного периода в текущем году.
Более 17 тыс домов догазифицировали в Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Более 17 тыс домов догазифицировали в Тверской области
10 марта, 12:38
Он отметил, что в Тверской области больше всего лесов и торфяных месторождений в Центральном федеральном округе.
"Наша задача - сберечь все это и приумножить для будущих поколений, которым предстоит здесь жить и работать. Мы должны выработать меры на текущий и последующие годы для защиты лесов, торфяников, конечно же, населенных пунктов и людей там проживающих, наших объектов экономики, социальной сферы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач государства. В этой связи нам необходимо особое внимание уделить профилактической работе, в том числе использовать современные цифровые технологии", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Ежегодно пожароопасный период устанавливается в тверском регионе с 10 апреля. Как отмечалось на заседании, в текущем году зима была малоснежной, температурный режим превышал средние показатели. Это создает дополнительные риски возникновения лесных и торфяных пожаров.
До 10 апреля во всех муниципалитетах планируется проверить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать необходимый запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств.
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области
6 марта, 14:02
В пожароопасный период в Тверской области будет обеспечена работа системы мониторинга обстановки в лесах. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, мониторинг с помощью беспилотных авиасистем, а также видеонаблюдение, которое обеспечивают 157 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. Охват лесного фонда Тверской области видеонаблюдением составляет 98%. В Верхневолжье наряду с Московской областью данная система одна из самых крупных в ЦФО. Мониторинг пожароопасной обстановки будет вестись также на участках торфоразработок и в охотничьих угодьях, говорится в сообщении.
Кроме того, продолжится работа по строительству лесных дорог, прочистке и устройству противопожарных минерализованных полос, благоустройству зон отдыха граждан в лесах, по опашке населенных пунктов, подготовке пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Для профилактики возгораний установят и обновят стенды, аншлаги, рассказывающие о безопасном поведении в лесу и мерах пожарной безопасности, а также усилят работу с населением о недопустимости весенних палов травы и розжига костров в лесах.
Как указали в пресс-службе, в Тверской области основная группировка сил и средств в пожароопасный период составит порядка 3 тысяч человек и около тысячи единиц спецтехники. В дополнительную группировку включено еще свыше 1300 человек, порядка 820 единиц оборудования. В том числе, в мероприятиях при необходимости могут быть задействованы мобильные группы сельхозпредприятий, дорожные организации, охото- и недропользователи.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи весенней посевной кампании в Тверской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Руденя определил задачи весенней посевной кампании в Тверской области
4 марта, 15:31
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала