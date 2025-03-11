https://ria.ru/20250311/rudenya-2004358776.html

Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду

Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду - РИА Новости, 11.03.2025

Руденя поставил задачи по подготовке Верхневолжья к пожароопасному периоду

В Тверской области особое внимание в предстоящий пожароопасный период будет уделено профилактической работе, в том числе с использованием современных цифровых... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:24:00+03:00

2025-03-11T16:24:00+03:00

2025-03-11T16:24:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Тверской области особое внимание в предстоящий пожароопасный период будет уделено профилактической работе, в том числе с использованием современных цифровых технологий, заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства. Руденя провел во вторник заседание правительства области, посвященное ходу подготовки к прохождению пожароопасного периода в текущем году. Он отметил, что в Тверской области больше всего лесов и торфяных месторождений в Центральном федеральном округе. "Наша задача - сберечь все это и приумножить для будущих поколений, которым предстоит здесь жить и работать. Мы должны выработать меры на текущий и последующие годы для защиты лесов, торфяников, конечно же, населенных пунктов и людей там проживающих, наших объектов экономики, социальной сферы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан – одна из ключевых задач государства. В этой связи нам необходимо особое внимание уделить профилактической работе, в том числе использовать современные цифровые технологии", - приводятся в сообщении слова Рудени. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в тверском регионе с 10 апреля. Как отмечалось на заседании, в текущем году зима была малоснежной, температурный режим превышал средние показатели. Это создает дополнительные риски возникновения лесных и торфяных пожаров. До 10 апреля во всех муниципалитетах планируется проверить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать необходимый запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств. В пожароопасный период в Тверской области будет обеспечена работа системы мониторинга обстановки в лесах. Это наземное патрулирование, спутниковый и авиационный мониторинг, мониторинг с помощью беспилотных авиасистем, а также видеонаблюдение, которое обеспечивают 157 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. Охват лесного фонда Тверской области видеонаблюдением составляет 98%. В Верхневолжье наряду с Московской областью данная система одна из самых крупных в ЦФО. Мониторинг пожароопасной обстановки будет вестись также на участках торфоразработок и в охотничьих угодьях, говорится в сообщении. Кроме того, продолжится работа по строительству лесных дорог, прочистке и устройству противопожарных минерализованных полос, благоустройству зон отдыха граждан в лесах, по опашке населенных пунктов, подготовке пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Для профилактики возгораний установят и обновят стенды, аншлаги, рассказывающие о безопасном поведении в лесу и мерах пожарной безопасности, а также усилят работу с населением о недопустимости весенних палов травы и розжига костров в лесах. Как указали в пресс-службе, в Тверской области основная группировка сил и средств в пожароопасный период составит порядка 3 тысяч человек и около тысячи единиц спецтехники. В дополнительную группировку включено еще свыше 1300 человек, порядка 820 единиц оборудования. В том числе, в мероприятиях при необходимости могут быть задействованы мобильные группы сельхозпредприятий, дорожные организации, охото- и недропользователи.

https://ria.ru/20250310/dogazifikatsiya-2004065239.html

https://ria.ru/20250306/rudenya-2003397236.html

https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область