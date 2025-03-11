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Конфликт на Украине не может иметь военного решения, заявил Рубио
Конфликт на Украине не может иметь военного решения, заявил Рубио - РИА Новости, 11.03.2025
Конфликт на Украине не может иметь военного решения, заявил Рубио
Конфликт на Украине не может быть решен военным путем, единственный путь к его урегулированию лежит через переговоры, заявил во вторник госсекретарь Марко... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:20:00+03:00
2025-03-11T21:20:00+03:00
2025-03-11T21:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть решен военным путем, единственный путь к его урегулированию лежит через переговоры, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио."Военного решения этого конфликта не существует, и путь к окончанию войны, достижению цели президента – это переговоры. Но прежде чем это произойдет, нужно прекратить стрелять друг в друга", – сказал Рубио журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.По его словам, Вашингтон рассчитывает на положительный ответ Москвы на инициативу прекращения огня."Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры, и теперь это зависит от России – скажут ли они "да" или "нет". Мы надеемся, что они скажут "да", и если так, это будет большим шагом вперед", – подчеркнул Рубио.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, марко рубио, саудовская аравия
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Саудовская Аравия
Конфликт на Украине не может иметь военного решения, заявил Рубио
Рубио: конфликт на Украине не может иметь военного решения, нужны переговоры