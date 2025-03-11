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Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения - РИА Новости, 11.03.2025
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12:57 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/rosobrnadzor-2004296236.html
Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения
Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения - РИА Новости, 11.03.2025
Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:57:00+03:00
2025-03-11T12:57:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства. Ранее Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране. Этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам. "В рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата объявлены предостережения", - говорится в сообщении. По данным Рособрнадзора, выявлены факты нарушения у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета. Всего ведомство объявило предостережения шести вузам, в том числе Академии инновационной стоматологии, Институту профессиональных технологий и сервиса "ФиЗ" и Высшей школе медицины "Эко-Безопасность".
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения

Рособрнадзор сообщил о нарушениях в трех вузах, тестирующих мигрантов на язык

© РИА Новости / Илья ПиталевУчебник по русскому языку
Учебник по русскому языку - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Учебник по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране. Этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.
"В рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата объявлены предостережения", - говорится в сообщении.
По данным Рособрнадзора, выявлены факты нарушения у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета.
Всего ведомство объявило предостережения шести вузам, в том числе Академии инновационной стоматологии, Институту профессиональных технологий и сервиса "ФиЗ" и Высшей школе медицины "Эко-Безопасность".
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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