https://ria.ru/20250311/rosobrnadzor-2004296236.html

Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения

Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения - РИА Новости, 11.03.2025

Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:57:00+03:00

2025-03-11T12:57:00+03:00

2025-03-11T12:57:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства. Ранее Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране. Этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам. "В рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата объявлены предостережения", - говорится в сообщении. По данным Рособрнадзора, выявлены факты нарушения у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета. Всего ведомство объявило предостережения шести вузам, в том числе Академии инновационной стоматологии, Институту профессиональных технологий и сервиса "ФиЗ" и Высшей школе медицины "Эко-Безопасность".

https://ria.ru/20241212/ekzameny-1988721466.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)