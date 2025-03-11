https://ria.ru/20250311/pvo-2004216909.html
Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку ещё 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:26:00+03:00
2025-03-11T05:26:00+03:00
2025-03-11T05:33:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку ещё 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.ПВО также отразила атаку на Москву еще десяти дронов."На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - заключил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву