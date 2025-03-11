https://ria.ru/20250311/pvo-2004216909.html

Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку ещё 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:26:00+03:00

2025-03-11T05:26:00+03:00

2025-03-11T05:33:00+03:00

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку ещё 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.ПВО также отразила атаку на Москву еще десяти дронов."На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - заключил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин