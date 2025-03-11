В Раменском округе сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Собянин: в Раменском округе сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что атака шести беспилотников, летевших на Москву, отражена в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбит ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
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