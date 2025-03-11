https://ria.ru/20250311/pvo-2004214829.html

В Раменском округе сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

В Раменском округе сбили еще один БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

В Раменском округе сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:49:00+03:00

2025-03-11T04:49:00+03:00

2025-03-11T05:00:00+03:00

безопасность

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что атака шести беспилотников, летевших на Москву, отражена в Раменском городском округе, разрушений и пострадавших нет."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбит ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, сергей собянин