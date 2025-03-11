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Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
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13:06 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004297504.html
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:06:00+03:00
2025-03-11T13:06:00+03:00
политика
архангельская область
россия
александр цыбульский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет губернатор Архангельской области (Александр - ред.) Цыбульский сегодня на докладе у президента, что и будет публичным мероприятием", - сказал Песков.
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политика, архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Архангельской области

Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Цыбульского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет губернатор Архангельской области (Александр - ред.) Цыбульский сегодня на докладе у президента, что и будет публичным мероприятием", - сказал Песков.
 
ПолитикаАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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