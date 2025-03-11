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Путин встретится с губернатором Архангельской области
Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:06:00+03:00
2025-03-11T13:06:00+03:00
2025-03-11T13:06:00+03:00
политика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет губернатор Архангельской области (Александр - ред.) Цыбульский сегодня на докладе у президента, что и будет публичным мероприятием", - сказал Песков.
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политика, архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Цыбульского