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Путин встретится с губернатором Архангельской области

Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 11.03.2025

Путин встретится с губернатором Архангельской области

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:06:00+03:00

2025-03-11T13:06:00+03:00

2025-03-11T13:06:00+03:00

политика

архангельская область

россия

александр цыбульский

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет губернатор Архангельской области (Александр - ред.) Цыбульский сегодня на докладе у президента, что и будет публичным мероприятием", - сказал Песков.

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политика, архангельская область, россия, александр цыбульский, дмитрий песков, владимир путин