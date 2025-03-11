https://ria.ru/20250311/putin-2004288927.html

Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами

Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами - РИА Новости, 11.03.2025

Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовать дополнительное медобследование участников Великой Отечественной войны мобильными... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:19:00+03:00

2025-03-11T12:19:00+03:00

2025-03-11T12:19:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовать дополнительное медобследование участников Великой Отечественной войны мобильными медицинскими бригадами и обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... организовать проведение мобильными медицинскими бригадами дополнительного медицинского обследования участников Великой Отечественной войны, а также принять меры, направленные на обеспечение участников Великой Отечественной войны необходимыми лекарственными препаратами", - указано в тексте поручений. Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть предоставлен до 30 апреля, а затем – один раз в год.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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общество, россия, владимир путин