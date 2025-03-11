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Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами - РИА Новости, 11.03.2025
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12:19 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004288927.html
Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами
Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами - РИА Новости, 11.03.2025
Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовать дополнительное медобследование участников Великой Отечественной войны мобильными... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:19:00+03:00
2025-03-11T12:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовать дополнительное медобследование участников Великой Отечественной войны мобильными медицинскими бригадами и обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... организовать проведение мобильными медицинскими бригадами дополнительного медицинского обследования участников Великой Отечественной войны, а также принять меры, направленные на обеспечение участников Великой Отечественной войны необходимыми лекарственными препаратами", - указано в тексте поручений. Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть предоставлен до 30 апреля, а затем – один раз в год.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил регионам обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами

Путин поручил регионам организовать дополнительное медобследование ветеранов ВОВ

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовать дополнительное медобследование участников Великой Отечественной войны мобильными медицинскими бригадами и обеспечить ветеранов необходимыми лекарствами, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... организовать проведение мобильными медицинскими бригадами дополнительного медицинского обследования участников Великой Отечественной войны, а также принять меры, направленные на обеспечение участников Великой Отечественной войны необходимыми лекарственными препаратами", - указано в тексте поручений.
Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть предоставлен до 30 апреля, а затем – один раз в год.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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