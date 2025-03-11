https://ria.ru/20250311/putin-2004272783.html

Путин порекомендовал размещать таблички на домах ветеранов

Путин порекомендовал размещать таблички на домах ветеранов - РИА Новости, 11.03.2025

Путин порекомендовал размещать таблички на домах ветеранов

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:28:00+03:00

2025-03-11T11:28:00+03:00

2025-03-11T11:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в документе. Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть представлен до 12 мая 2025 года. Кроме того, Путин рекомендовал главам регионов при участии руководителей органов местного самоуправления в срок до 7 мая принять меры, обеспечивающие присвоение звания почетного гражданина субъекта РФ (муниципального образования) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории соответствующего региона и муниципального образования.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин