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Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами - РИА Новости, 11.03.2025
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11:07 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/putin-2004266073.html
Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами
Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами - РИА Новости, 11.03.2025
Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:07:00+03:00
2025-03-11T11:07:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и по результатам этих встреч принять меры, направленные на решение проблемных вопросов", - указано в перечне поручений. Доклад об этом должен быть представлен до 12 мая 2025 года.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами

Путин поручил главам регионов провести личные встречи с ветеранами ВОВ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и по результатам этих встреч принять меры, направленные на решение проблемных вопросов", - указано в перечне поручений.
Доклад об этом должен быть представлен до 12 мая 2025 года.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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