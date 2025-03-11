https://ria.ru/20250311/putin-2004266073.html

Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами

Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами - РИА Новости, 11.03.2025

Путин рекомендовал главам регионов провести встречи с ветеранами

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:07:00+03:00

2025-03-11T11:07:00+03:00

2025-03-11T11:07:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов РФ провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и принять меры для решения проблемных вопросов, сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета "Победа", которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... провести личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и по результатам этих встреч принять меры, направленные на решение проблемных вопросов", - указано в перечне поручений. Доклад об этом должен быть представлен до 12 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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россия, владимир путин