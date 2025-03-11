Рейтинг@Mail.ru
Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/pulkovo-2004258812.html
Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву
Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву
Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных, сообщила пресс-служба ООО... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:33:00+03:00
2025-03-11T10:33:00+03:00
москва
сергей собянин
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково работает штатно. В качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных. На вылет задержаны пять рейсов, два рейса отменены", - говорится в сообщении. Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004258574.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Сергей Собянин, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву

Пулково в качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, летевших на Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Аэропорт Пулково работает штатно. В качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных. На вылет задержаны пять рейсов, два рейса отменены", - говорится в сообщении.
Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Во Внуково и Домодедово сняли ограничения
10:32
 
МоскваСергей СобянинПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала