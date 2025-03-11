https://ria.ru/20250311/pulkovo-2004258812.html

Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву

Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Пулково принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву

Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных, сообщила пресс-служба ООО... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:33:00+03:00

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2025-03-11T10:33:00+03:00

москва

сергей собянин

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково работает штатно. В качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных. На вылет задержаны пять рейсов, два рейса отменены", - говорится в сообщении. Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.

https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004258574.html

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москва, сергей собянин, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье