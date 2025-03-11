https://ria.ru/20250311/prigovor-2004294276.html

Командира бригады ВСУ заочно осудили за убийство следователей в ДНР

Командира бригады ВСУ заочно осудили за убийство следователей в ДНР - РИА Новости, 11.03.2025

Командира бригады ВСУ заочно осудили за убийство следователей в ДНР

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима командира ВСУ, отдавшего приказ подорвать с помощью дрона автомобиль следователей в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:49:00+03:00

2025-03-11T12:49:00+03:00

2025-03-11T12:49:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

россия

горловка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима командира ВСУ, отдавшего приказ подорвать с помощью дрона автомобиль следователей в Горловке, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего командира 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вооруженных сил Украины Ивана Голишевского", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в январе 2024 года Голишевский отдал преступный приказ подчиненным об атаке на объекты в Горловке с применением БПЛА, начиненных взрывчаткой. Взрывное устройство было сброшено на служебный автомобиль, в котором находились два сотрудника правоохранительных органов ДНР, ехавших на осмотр места происшествия. От полученных травм следователи скончались. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Голишевского к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Уточняется, что он был признан виновным по пунктам "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва).

https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1997902025.html

https://ria.ru/20250307/vsu-2003728870.html

донецкая народная республика

россия

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, россия, горловка, вооруженные силы украины