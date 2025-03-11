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В Домодедово вспыхнул пожар на парковке - РИА Новости, 11.03.2025
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07:22 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке
Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:22:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
домодедово (аэропорт)
мираторг
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Произошло возгорание на парковке "Мираторга". На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели", - написала она.
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происшествия, домодедово (аэропорт), мираторг, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Домодедово (аэропорт), Мираторг, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке

В Домодедово на парковке Мираторга вспыхнул пожар

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваВозгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
Возгорание на парковке Мираторга после атаки дронов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Возгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
"Произошло возгорание на парковке "Мираторга". На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели", - написала она.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Через железнодорожную станцию "Домодедово" нет движения поездов
07:16
 
ПроисшествияДомодедово (аэропорт)МираторгМоскваСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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