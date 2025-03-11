https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке
Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:22:00+03:00
2025-03-11T07:22:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
домодедово (аэропорт)
мираторг
москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Произошло возгорание на парковке "Мираторга". На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели", - написала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Домодедово (аэропорт), Мираторг, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Домодедово вспыхнул пожар на парковке
В Домодедово на парковке Мираторга вспыхнул пожар