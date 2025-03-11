https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

В Домодедово вспыхнул пожар на парковке

В Домодедово вспыхнул пожар на парковке - РИА Новости, 11.03.2025

В Домодедово вспыхнул пожар на парковке

Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:22:00+03:00

2025-03-11T07:22:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

происшествия

домодедово (аэропорт)

мираторг

москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Произошло возгорание на парковке "Мираторга" в подмосковном Домодедово, на месте работают спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Произошло возгорание на парковке "Мираторга". На месте работают спасатели. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели", - написала она.

https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004221662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, домодедово (аэропорт), мираторг, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), атака беспилотников на москву и подмосковье