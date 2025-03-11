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Избранный премьер Канады ответил на повышение пошлин Трампом
Избранный премьер Канады ответил на повышение пошлин Трампом - РИА Новости, 11.03.2025
Избранный премьер Канады ответил на повышение пошлин Трампом
Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:42:00+03:00
2025-03-11T20:42:00+03:00
2025-03-11T21:00:00+03:00
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев, а также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде.Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона."Последние пошлины президента Трампа - это атака на канадских рабочих, семьи и предприятия. Мое правительство убедится в том, чтобы наш ответ оказал максимальный эффект в США и минимальный - здесь, в Канаде", - написал Карни в соцсети X.Он указал на то, что канадские пошлины будут сохранены до тех пор, пока американцы не "продемонстрируют уважение" и не возьмут на себя обязательство поддерживать свободную и справедливую торговлю.США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004398478.html
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, сша, дональд трамп, марк карни, евросоюз, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Евросоюз, В мире
Избранный премьер Канады ответил на повышение пошлин Трампом
Премьер Канады Карни назвал повышение Трампом пошлин атакой на канадцев