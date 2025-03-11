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Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию - РИА Новости, 11.03.2025
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17:12 11.03.2025 (обновлено: 17:32 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/poshliny-2004370803.html
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию - РИА Новости, 11.03.2025
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию
Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:12:00+03:00
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канада
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными"."Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины в 250–390% на различные молочные продукты из США, которые уже давно считаются вопиющими", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.Трамп добавил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.Официальная реакция канадских властей на заявления президента США пока неизвестна.
https://ria.ru/20250311/kanada-2004370705.html
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канада, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп
Канада, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Дональд Трамп
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию

Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными".
«
"Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины в 250–390% на различные молочные продукты из США, которые уже давно считаются вопиющими", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Трамп добавил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.
Официальная реакция канадских властей на заявления президента США пока неизвестна.
Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин
Вчера, 17:12
 
КанадаСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреДональд Трамп
 
 
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