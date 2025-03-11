https://ria.ru/20250311/poshliny-2004370803.html

Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию

Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию - РИА Новости, 11.03.2025

Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию

Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными". РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:12:00+03:00

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канада

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными"."Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины в 250–390% на различные молочные продукты из США, которые уже давно считаются вопиющими", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.Трамп добавил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.Официальная реакция канадских властей на заявления президента США пока неизвестна.

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канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп