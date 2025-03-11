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Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию - РИА Новости, 11.03.2025
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию
Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:12:00+03:00
2025-03-11T17:12:00+03:00
2025-03-11T17:32:00+03:00
канада
сша
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в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвал их "возмутительными"."Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины в 250–390% на различные молочные продукты из США, которые уже давно считаются вопиющими", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.Трамп добавил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.Официальная реакция канадских властей на заявления президента США пока неизвестна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, дональд трамп
Канада, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Дональд Трамп
Трампа возмутили пошлины Канады на американскую молочную продукцию
Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США