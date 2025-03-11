https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004370454.html
В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале
В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале - РИА Новости, 11.03.2025
В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале
В Московской области по заявкам жителей отремонтировали порядка 50 подъездов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:11:00+03:00
2025-03-11T17:11:00+03:00
2025-03-11T17:11:00+03:00
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Московской области по заявкам жителей отремонтировали порядка 50 подъездов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Во время ремонта специалисты управляющей организации выполняют малярные работы, заменяют стекла, обновляют изношенные ступени и полы, ремонтируют почтовые ящики. Также они осуществляют и другие работы для поддержания функционирования и сохранности общедомового имущества. В министерстве отметили, что жители могут инициировать косметический ремонт подъезда, обратившись в свою управляющую организацию.
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московская область (подмосковье), ремонт
Московская область (Подмосковье), Ремонт, Новости Подмосковья
В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале
Около 50 подъездов отремонтировали в Подмосковье по заявкам жителей в феврале