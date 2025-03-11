https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004370454.html

В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале

В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале - РИА Новости, 11.03.2025

В домах Подмосковья отремонтировали около 50 подъездов по заявкам в феврале

В Московской области по заявкам жителей отремонтировали порядка 50 подъездов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:11:00+03:00

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московская область (подмосковье)

ремонт

новости подмосковья

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Московской области по заявкам жителей отремонтировали порядка 50 подъездов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Во время ремонта специалисты управляющей организации выполняют малярные работы, заменяют стекла, обновляют изношенные ступени и полы, ремонтируют почтовые ящики. Также они осуществляют и другие работы для поддержания функционирования и сохранности общедомового имущества. В министерстве отметили, что жители могут инициировать косметический ремонт подъезда, обратившись в свою управляющую организацию.

https://ria.ru/20250311/posobie-2004334229.html

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье), ремонт