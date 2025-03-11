https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004289075.html

Студенты спортивных училищ сразятся в кулинарном поединке в Подмосковье

Студенты спортивных училищ сразятся в кулинарном поединке в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

Студенты спортивных училищ сразятся в кулинарном поединке в Подмосковье

Студенты училищ и школ олимпийского резерва из Смоленска, Московской и Тульской областей сразятся в "Кулинарном поединке", финал которого пройдет в подмосковном РИА Новости, 11.03.2025

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Студенты училищ и школ олимпийского резерва из Смоленска, Московской и Тульской областей сразятся в "Кулинарном поединке", финал которого пройдет в подмосковном Чехове 2 апреля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Тематика поединка – "Страны БРИКС – кулинарные и национальные традиции". Во время жеребьевки каждой команде выбрали географическую специфику кухни. Студенты из Щелкова представят на суд жюри блюда бразильской кухни, представители Бронниц – египетской, а участники из Смоленска – индонезийской. Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва Московской области "Истина" приготовят блюда из меню ОАЭ, а студенты из училища олимпийского резерва (УОР) Тульской области будут специализироваться на русской кухне. Представители пяти подмосковных училищ должны приготовить для жюри блюда Индии, Ирана, Китая, Эфиопии и ЮАР. Студенты начнут изучать кухни мира в ближайшие дни. В финале они представят результаты своей работы. Кроме демонстрации своих поварских навыков участники должны будут в команде креативно выполнить специальные задания. Мероприятие проводится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Организатором "Кулинарного поединка" выступает училище олимпийского резерва №4 Московской области.

https://ria.ru/20250310/mostransavto-2004162508.html

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московская область (подмосковье), кулинария