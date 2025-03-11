https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004226359.html
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины - РИА Новости, 11.03.2025
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины
Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:16:00+03:00
2025-03-11T08:16:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время место оцеплено, работают сотрудники МЧС, полиция и медслужбы. На припаркованных у дома автомобилях видны последствия повреждений - капоты усыпаны осколками стекла, повреждены также балконы и окна на верхних этажах дома. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины
К юго-востоку от Москвы после отражения атаки БПЛА повреждены машины