https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004226359.html

В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины

В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины - РИА Новости, 11.03.2025

В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины

Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:16:00+03:00

2025-03-11T08:16:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время место оцеплено, работают сотрудники МЧС, полиция и медслужбы. На припаркованных у дома автомобилях видны последствия повреждений - капоты усыпаны осколками стекла, повреждены также балконы и окна на верхних этажах дома. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье