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В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины - РИА Новости, 11.03.2025
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08:16 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004226359.html
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины - РИА Новости, 11.03.2025
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины
Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:16:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время место оцеплено, работают сотрудники МЧС, полиция и медслужбы. На припаркованных у дома автомобилях видны последствия повреждений - капоты усыпаны осколками стекла, повреждены также балконы и окна на верхних этажах дома. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
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москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Подмосковье после отражения атаки беспилотников повреждены машины

К юго-востоку от Москвы после отражения атаки БПЛА повреждены машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Машины повреждены после отражения атаки беспилотников в Подмосковье к юго-востоку от Москвы во вторник, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время место оцеплено, работают сотрудники МЧС, полиция и медслужбы.
На припаркованных у дома автомобилях видны последствия повреждений - капоты усыпаны осколками стекла, повреждены также балконы и окна на верхних этажах дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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