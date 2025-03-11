Появились подробности операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже
ВС РФ при операции по заходу в тыл в Судже должны были создать плацдарм
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Российские военные проникают в Суджу по трубе
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Перед российскими военными при операции по заходу в тыл по трубе стояла задача создать плацдарм в Судже, заявил командир штурмовой роты бригады "Ветераны" добровольческого корпуса с позывным Ник на кадрах Первого канала, записанных накануне штурма.
"Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное — сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС (линию боевого соприкосновения. — Прим. ред.), противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться", — сказал Ник.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Как сегодня рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области.
В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 391 танк и тысячи единиц другой техники.