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В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки - РИА Новости, 11.03.2025
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16:11 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peterburg-2004355835.html
В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки
В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки - РИА Новости, 11.03.2025
В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки
Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста по подозрению в развратных действиях в отношении 22-летней пассажирки, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:11:00+03:00
2025-03-11T16:11:00+03:00
происшествия
россия
приморский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста по подозрению в развратных действиях в отношении 22-летней пассажирки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на 10 марта в полицию Приморского района обратилась 22-летняя девушка, сообщившая о развратных действиях в отношении нее со стороны таксиста при поездке в районе дома №15 на Туристской улице. "Полицейские оперативно установили личность водителя. Им оказался 22-летний гражданин одного из центрально-азиатских государств. Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска Приморского района и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении. Как уточняется, в отношении него составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). "Собранные полицией материалы по факту совершения им противоправных действий в отношении пассажирки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250306/habarovsk-2003377199.html
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россия
приморский район
санкт-петербург
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происшествия, россия, приморский район, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Приморский район, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки

В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении 22-летней пассажирки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста по подозрению в развратных действиях в отношении 22-летней пассажирки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в ночь на 10 марта в полицию Приморского района обратилась 22-летняя девушка, сообщившая о развратных действиях в отношении нее со стороны таксиста при поездке в районе дома №15 на Туристской улице.
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6 марта, 12:42
"Полицейские оперативно установили личность водителя. Им оказался 22-летний гражданин одного из центрально-азиатских государств. Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска Приморского района и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в отношении него составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).
"Собранные полицией материалы по факту совершения им противоправных действий в отношении пассажирки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – заключают в ГУМВД.
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