https://ria.ru/20250311/peterburg-2004355835.html

В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки

В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки - РИА Новости, 11.03.2025

В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развращении пассажирки

Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста по подозрению в развратных действиях в отношении 22-летней пассажирки, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:11:00+03:00

2025-03-11T16:11:00+03:00

2025-03-11T16:11:00+03:00

происшествия

россия

приморский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста по подозрению в развратных действиях в отношении 22-летней пассажирки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на 10 марта в полицию Приморского района обратилась 22-летняя девушка, сообщившая о развратных действиях в отношении нее со стороны таксиста при поездке в районе дома №15 на Туристской улице. "Полицейские оперативно установили личность водителя. Им оказался 22-летний гражданин одного из центрально-азиатских государств. Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска Приморского района и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении. Как уточняется, в отношении него составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). "Собранные полицией материалы по факту совершения им противоправных действий в отношении пассажирки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250306/habarovsk-2003377199.html

https://ria.ru/20250303/izbil--2002737332.html

россия

приморский район

санкт-петербург

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происшествия, россия, приморский район, санкт-петербург