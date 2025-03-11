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В Петербурге женщина умерла после пластической операции - РИА Новости, 11.03.2025
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11:51 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peterburg-2004278215.html
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
В Петербурге женщина умерла после пластической операции - РИА Новости, 11.03.2025
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту смерти женщины после проведенной пластической операции, сообщает во вторник городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:51:00+03:00
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происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту смерти женщины после проведенной пластической операции, сообщает во вторник городское ГСУСК РФ. "По данным следствия, 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе женщине проведена операция. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие она не высказывала. Ночью 5 марта последняя обнаружена медицинским персоналом клиники в тяжелом состоянии, после чего была госпитализирована в другое медицинское учреждение, где женщине проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причинно-следственной связи наступления смерти и проведенной операции. Назначен комплекс необходимых экспертиз, сообщает ведомство.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге женщина умерла после пластической операции

СК возбудил дело после гибели жительницы Петербурга после пластической операции

© РИА Новости / Алексей МайшевВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту смерти женщины после проведенной пластической операции, сообщает во вторник городское ГСУСК РФ.
"По данным следствия, 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе женщине проведена операция. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие она не высказывала. Ночью 5 марта последняя обнаружена медицинским персоналом клиники в тяжелом состоянии, после чего была госпитализирована в другое медицинское учреждение, где женщине проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причинно-следственной связи наступления смерти и проведенной операции. Назначен комплекс необходимых экспертиз, сообщает ведомство.
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