https://ria.ru/20250311/peskov-2004300787.html

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:15:00+03:00

2025-03-11T13:15:00+03:00

2025-03-11T13:15:00+03:00

ближний восток

сирия

москва

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что дестабилизация ситуации в Сирии может иметь пагубные последствия для всего Ближнего Востока. "Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. Конечно же, дестабилизация или дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом", - сказал Песков журналистам, комментируя эскалацию ситуации в Сирии.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html

ближний восток

сирия

москва

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ближний восток, сирия, москва, дмитрий песков, в мире