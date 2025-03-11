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В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:15:00+03:00
2025-03-11T13:15:00+03:00
2025-03-11T13:15:00+03:00
ближний восток
сирия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что дестабилизация ситуации в Сирии может иметь пагубные последствия для всего Ближнего Востока. "Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. Конечно же, дестабилизация или дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом", - сказал Песков журналистам, комментируя эскалацию ситуации в Сирии.
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ближний восток, сирия, москва, дмитрий песков, в мире
Ближний Восток, Сирия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: Россия хочет видеть ближневосточный регион стабильным