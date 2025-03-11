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В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2025
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13:15 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peskov-2004300787.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:15:00+03:00
2025-03-11T13:15:00+03:00
ближний восток
сирия
москва
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что дестабилизация ситуации в Сирии может иметь пагубные последствия для всего Ближнего Востока. "Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. Конечно же, дестабилизация или дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом", - сказал Песков журналистам, комментируя эскалацию ситуации в Сирии.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html
ближний восток
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ближний восток, сирия, москва, дмитрий песков, в мире
Ближний Восток, Сирия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: Россия хочет видеть ближневосточный регион стабильным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ближний Восток является взрывоопасным регионом, Москва хочет видеть его стабильным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что дестабилизация ситуации в Сирии может иметь пагубные последствия для всего Ближнего Востока.
"Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. Конечно же, дестабилизация или дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом", - сказал Песков журналистам, комментируя эскалацию ситуации в Сирии.
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Ближний ВостокСирияМоскваДмитрий ПесковВ мире
 
 
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