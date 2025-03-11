https://ria.ru/20250311/peskov-2004299882.html

Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО

Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО - РИА Новости, 11.03.2025

Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО

ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:12:00+03:00

2025-03-11T13:12:00+03:00

2025-03-11T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ. Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998157180.html

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