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Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peskov-2004299882.html
Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО
Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО - РИА Новости, 11.03.2025
Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО
ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:12:00+03:00
2025-03-11T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
киев
дмитрий песков
феридун синирлиоглу
мария захарова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ. Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html
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в мире, россия, москва, киев, дмитрий песков, феридун синирлиоглу, мария захарова, евросоюз, вооруженные силы украины, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Феридун Синирлиоглу, Мария Захарова, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО

Дмитрий Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ
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Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКиевДмитрий ПесковФеридун СинирлиоглуМария ЗахароваЕвросоюзВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
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