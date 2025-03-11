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Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peskov-2004298053.html
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой тот факт, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской стороной. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:07:00+03:00
2025-03-11T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
дмитрий песков
украина
сша
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой тот факт, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской стороной. "Разумеется, Соединённые Штаты как страна, которая проявляет инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования вокруг Украины. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами (американцы - ред.) проинформируют российскую сторону о результатах, это нормальная практика. А когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о визите Уиткоффа в РФ. Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
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стив уиткофф, дмитрий песков, украина, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Украина, США, Россия, В мире
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной

Песков: США сообщат РФ об итогах переговоров с Украиной, это нормальная практика

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой тот факт, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской стороной.
"Разумеется, Соединённые Штаты как страна, которая проявляет инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования вокруг Украины. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами (американцы - ред.) проинформируют российскую сторону о результатах, это нормальная практика. А когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о визите Уиткоффа в РФ.
Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеСтив УиткоффДмитрий ПесковУкраинаСШАРоссияВ мире
 
 
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