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Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.03.2025
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой тот факт, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской стороной. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:07:00+03:00
2025-03-11T13:07:00+03:00
2025-03-11T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой тот факт, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской стороной. "Разумеется, Соединённые Штаты как страна, которая проявляет инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования вокруг Украины. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами (американцы - ред.) проинформируют российскую сторону о результатах, это нормальная практика. А когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о визите Уиткоффа в РФ. Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
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стив уиткофф, дмитрий песков, украина, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Украина, США, Россия, В мире
Песков: США проинформируют Россию об итогах переговоров с Украиной
Песков: США сообщат РФ об итогах переговоров с Украиной, это нормальная практика