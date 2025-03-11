https://ria.ru/20250311/peskov-2004275886.html

Кремль назвал данные о вмешательстве России в выборы в Румынии глупостью

Кремль назвал данные о вмешательстве России в выборы в Румынии глупостью - РИА Новости, 11.03.2025

Кремль назвал данные о вмешательстве России в выборы в Румынии глупостью

Заявления о якобы вмешательстве России в выборный процесс в Румынии - это "полная глупость" и абсолютно безосновательные обвинения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:42:00+03:00

2025-03-11T11:42:00+03:00

2025-03-11T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявления о якобы вмешательстве России в выборный процесс в Румынии - это "полная глупость" и абсолютно безосновательные обвинения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что обвиняют нашу страну в какой то причастности к (кампании экс-кандидата на выборах президента Румынии Кэлина - ред.) Джеорджеску - это полная глупость, это абсолютно безосновательные обвинения. Джеорджеску, кстати, также импонировал и (президенту США Дональду - ред.) Трампу, и идее трампизма", - сказал Песков журналистам.Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Кэлина Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.

https://ria.ru/20250311/rumynija-2004248214.html

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россия, дмитрий песков, румыния, сша, в мире