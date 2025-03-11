https://ria.ru/20250311/peregovory-2004421291.html

В ЕС приветствуют переговоры США и Украины

В ЕС приветствуют переговоры США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025

В ЕС приветствуют переговоры США и Украины

Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:20:00+03:00

2025-03-11T22:20:00+03:00

2025-03-11T22:54:00+03:00

в мире

сша

украина

евросоюз

еврокомиссия

джидда

урсула фон дер ляйен

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США", - указывается в ее сообщении.Глава ЕК подчеркнула, что это "позитивное событие", которое может стать шагом на пути к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины"."Теперь мяч на стороне России. ЕС вместе с партнерами готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах", - заключила фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004421077.html

сша

украина

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Наталья Макарова

в мире, сша, украина, евросоюз, еврокомиссия, джидда, урсула фон дер ляйен, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде