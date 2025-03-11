https://ria.ru/20250311/peregovory-2004421291.html
В ЕС приветствуют переговоры США и Украины
В ЕС приветствуют переговоры США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025
В ЕС приветствуют переговоры США и Украины
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:20:00+03:00
2025-03-11T22:20:00+03:00
2025-03-11T22:54:00+03:00
в мире
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еврокомиссия
джидда
урсула фон дер ляйен
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США", - указывается в ее сообщении.Глава ЕК подчеркнула, что это "позитивное событие", которое может стать шагом на пути к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины"."Теперь мяч на стороне России. ЕС вместе с партнерами готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах", - заключила фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004421077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В ЕС приветствуют переговоры США и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен: в ЕС поприветствовали переговоры США и Украины в Джидде